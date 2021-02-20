بماذا رد ياسر القحطاني على تحطيم جوميز لرقمه القياسي ؟

علق النجم ياسر القحطاني، لاعب الهلال السابق، على تحطيم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لرقمه القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع الهلال بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رسالة القحطاني لـ جوميز:
وغرد القحطاني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا اليوم السبت: “أنت تستحقها أيها الأسد، إلى الأمام”.
وكان النجم الفرنسي حقق إنجازًا فريدًا له بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما سجل ثنائية في شباك نادي الاتفاق مساء الخميس الماضي.
وأصبح جوميز أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الهلال في تاريخ دوري المحترفين برصيد 62 هدفًا، متفوقًا على اللاعب ياسر القحطاني نجم الهلال السابق الذي أحرز 61 هدفًا.
وكان اللاعب الفرنسي عانى من الانتقادات مؤخرًا، قبل أن يتمكن من تسجيل هدفين في شباك نادي الاتفاق، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.
وصعد الفريق الكروي الأول في نادي الهلال، لوصافة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على الاتفاق بنتيجة 3/ 1.
مواجهة قوية مرتقبة بين الهلال والنصر:
ويستعد جوميز لخوض مواجهة النصر المقبلة في الجولة الـ20 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مرسول بارك في الرياض.
شارك الخبر