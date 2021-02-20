بماذا رد ياسر القحطاني على تحطيم جوميز لرقمه القياسي ؟

المواطن - محمد سمعه

علق النجم ياسر القحطاني، لاعب الهلال السابق، على تحطيم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لرقمه القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع الهلال بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة القحطاني لـ جوميز:

وغرد القحطاني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا اليوم السبت: “أنت تستحقها أيها الأسد، إلى الأمام”.

وكان النجم الفرنسي حقق إنجازًا فريدًا له بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما سجل ثنائية في شباك نادي الاتفاق مساء الخميس الماضي.

وأصبح جوميز أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الهلال في تاريخ دوري المحترفين برصيد 62 هدفًا، متفوقًا على اللاعب ياسر القحطاني نجم الهلال السابق الذي أحرز 61 هدفًا.

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