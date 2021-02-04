بوتين مرعوب من مواجهة مصير الاغتيال

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال الخبير الروسي البارز، يوري فلشتنسكي، إن فلاديمير بوتين مرعوب من أن فكرة أن يُلاقي نفس مصير الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك بينما تشتعل ثورة في موسكو وتجتاح الاحتجاجات بقية المدن بسبب سجن المعارض أليكسي نافالني.

وقال عدو بوتين، فلشتنسكي، لصحيفة The Sun البريطانية، إن الاضطرابات المستمرة أقنعت رجل الكرملين القوي بضرورة تطبيق المزيد من القمع وقتل المعارضين لتجنب نفس مصير الرئيس الليبي الراحل.

ويواجه بوتين أحد أكبر التحديات في فترة حكمه التي استمرت 20 عامًا، حيث خرج الآلاف من أنصار زعيم المعارضة المسجون نافالني إلى الشوارع، وقبلها كان قد وقع الرئيس الروسي، 68 عامًا، على قوانين تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036 على الأقل.

وأخبر الكاتب وصاحب كتاب عصر الاغتيال: حرب بوتين السامة على الديمقراطية في روسيا، الصحيفة البريطانية، بأن الرئيس الروسي سيشعر أنه بحاجة إلى تكثيف الوحشية لقمع المعارضة وحماية مركزه، مؤكدًا أن مصادره في الكرملين أخبرته أنه أعاد مشاهدة مقاطع فيديو للعقيد القذافي وهو محاصر بحشد هائج من الثوار في عام 2011.

وأضاف: هكذا أخبرتني مصادري مؤكدين على أنه أعاد الفيديو أكثر من مرة وشاهده بقلق شديد، متابعًا: إنه ذكي بما يكفي ليعرف أنه في ظل القواعد العادية لا يمكن لنظام حكومته أن يوجد، وهو يعلم أنه لا توجد طريقة يمكنه من خلالها البقاء ما لم يواصل القمع، الدرس الذي سيتعلمه بوتين بعد الأحداث الأخيرة هو أنه يجب أن يسيطر أكثر وأن عليه أن يقمع أكثر، وهذا ما سنراه.

اعتقال اليكس نافالني واشتعال الاحتجاجات

وقد أشعل احتجاج المعارض أليسكي نافالني، 44 عامًا، بعد عودته من ألمانيا، فتيل الاحتجاجات في شوارع ومدن موسكو، فهناك اعتقاد على نطاق واسع أنه تم تسميمه بغاز أعصاب سام من قِبل المخابرات الروسية.

ومن ضمن الأسرار التي كشفها نافالني أن بوتين يمتلك قصرًا سريًا بتكلفة مليار دولار، ووثق ذلك بمقطع فيديو تمت مشاهدته حتى الآن 100 مليون مرة، وأظهرت اللقطات المقصورة الداخلية المبهرجة بما في ذلك غرفة جلوس أرجوانية مبطنة بالمخمل.

لماذا لن تنتصر الاحتجاجات على بوتين؟

وفي الوقت نفسه، استبعد الخبير الروسي والمحلل الأمني، أن تنتصر هذه الاحتياجات على خطط الرئيس فلاديمير بوتين، موضحًا: بوتين هو ضابط المخابرات السوفياتية السابق، وصل إلى السلطة بدعم من جهاز المخابرات الروسي الحالي، لذا من غير المرجح أن يواجه تحديًا في المستقبل القريب.

وتابع: في دول أخرى تقاتل الأحزاب من أجل السلطة السياسية، لكن ليس في روسيا لأن حزب FSB الحاكم هو أعلى من الأحزاب وهو القوة الوحيدة.

وأضاف: بوتين لم يصبح ديكتاتورًا لأنه كان ذكيًا أو كاريزماتيًا فقط، بل لأن الهيكل الكامل لجهاز الأمن الفيدرالي يقف وراءه، وحتى لو مات بوتين غدًا فلن يتغير شيء بشكل كبير، وفي الوقت الحالي يتمتع بالسلطة ولا يريد التنحي في أي وقت قريب، ولا أحد ينافسه ولا توجد حركة مسلحة تحاول الإطاحة به.







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