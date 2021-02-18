بورتو يُسقط يوفنتوس في مباراة الأخطاء الدفاعية

المواطن - محمد سمعه

حقق فريق بورتو البرتغالي فوزًا مهمًّا على حساب ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وذلك في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول من لقاء بورتو ويوفنتوس:

واستغل الفريق البرتغالي خطأ قاتلًا من دفاع يوفنتوس ليُسجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى عبر اللاعب مهدي طارمي.

وظل فريق يوفنتوس بعد ذلك يُقاتل لإحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من اللقاء، بتقدم الفريق البرتغالي بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني تكررت الأخطاء الدفاعية لفريق يوفنتوس، لينجح بورتو عبر مهاجمه المالي موسى ماريجا في إضافة الهدف الثاني في الثانية رقم 26 مع بداية الشوط الثاني.

وتأزم وضع يوفنتوس كثيرًا في ظل عدم قدرة لاعبي الفريق الإيطالي على ترجمة الفرص المتاحة لإحراز الهدف الأول.

وبعد معاناة، تمكن اللاعب الإيطالي فريدريكو كيزا من إحراز الهدف الأول لفريق يوفنتوس بالدقيقة الثانية والثمانين، مستغلًّا أول خطأ دفاعي من لاعبي الفريق البرتغالي.

ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بفوز بورتو بثنائية لهدف، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الدراجاو في البرتغال.

وستُقام مباراة العودة بين الفريقين في التاسع من مارس المقبل على ملعب اليوفي بمدينة تورينو الإيطالية.

جدير بالذكر أن فريق بوروسيا دورتموند الألماني تفوق على نادي إشبيلية الإسباني في إسبانيا بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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