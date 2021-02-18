بوروسيا دورتموند يُحقق فوزًا مثيرًا على إشبيلية بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي بوروسيا دورتموند الألماني، فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه إشبيلية الإسباني بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطرة ألمانية ضد إشبيلية بالشوط الأول:

وكان الشوط الأول من اللقاء، بدأ بضغط قوي من قبل الفريق الأندلسي، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سوسو من تصويبة قوية.

وبعد الهدف الأول لـ إشبيلية، انهار الفريق الأندلسي تمامًا؛ مما أعطى الفرصة لفريق بوروسيا دورتموند لإضافة الهدف الأول عبر اللاعب الألماني محمد داهود صاحب الأصول السورية بالدقيقة العشرين.

وعاد المهاجم النرويجي المتألق إيرلينج هالاند ليُضيف الهدف الثاني لـ بوروسيا دورتموند بالدقيقة السابعة والعشرين.

وفي ظل سعي الفريق الأندلسي لإحراز التعادل قبل نهاية الشوط الأول، تمكن اللاعب هالاند من إضافة ثاني أهدافه والثالث لـ بوروسيا دورتموند بالدقيقة الرابعة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بوروسيا دورتموند على الفريق الأندلسي بثلاثية مقابل هدف.

الفريق الأندلسي يُقلص الفارق بعد فوات الأوان:

وفي الشوط الثاني من المباراة، تراجع أداء فريق بوروسيا دورتموند؛ مما أعطى الفرصة لفريق إشبيلية للسعي نحو تسجيل الهدف الثاني.

وبالفعل، تمكن اللاعب لوك دي يونج من إحراز الهدف الثاني للفريق الإسباني بالدقيقة الثالثة والثمانين.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لتنتهي بفوز بوروسيا دورتموند بنتيجة 3/ 2.

يذكر أن مباراة العودة بين فريقي بوروسيا دورتموند والنادي الأندلسي ستُقام على ملعب سيجنال آيدونا بارك في ألمانيا يوم 9 مارس المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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