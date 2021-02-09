بولتون: وجود السلاح النووي في يد طهران أمر خطير

المواطن - متابعة

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق الأمريكي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يشن هجمات عسكرية إيران، مضيفًا أن وجود السلاح النووي في يد طهران أمر خطير.

تهديد خطير:

وأضاف مستشار الأمن القومي السابق الأمريكي، في حديثه لقناة “الغد”، أن امتلاك طهران للأسلحة النووية يشكل تهديدًا خطيرًا على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع وإسرائيل أيضًا، مشددًا على ضرورة الضغط على طهران من النواحي الاقتصادية للتراجع عن تنفيذ برنامجها النووي.

وأشار بولتون إلى أن الضغط من النواحي الاقتصادية هو أفضل سبيل لتعجيز قدرات طهران النووية، مؤكدًا أن طهران تدعم الميليشيات الإرهابية في العراق ودول الجوار، وأنه في نهاية المطاف لابد من التصدي لإيران وبرنامجها النووي.







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