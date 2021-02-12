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بيان أوروبي ثلاثي يندد ببرنامج إيران النووي: أوقفيه دون تأخير
اعتبروا الأمر خرقًا لالتزامات طهران تجاه المجتمع الدولي

بيان أوروبي ثلاثي يندد ببرنامج إيران النووي: أوقفيه دون تأخير

2021/02/12
الساعة 8:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بيان أوروبي ثلاثي يندد ببرنامج إيران النووي: أوقفيه دون تأخير
المواطن - متابعة
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1 يورانيوم إيران:
2 استخدامات اليورانيوم:

نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، معتبرة الأمر خرقًا لالتزامات إيران تجاه المجتمع الدولي.

يورانيوم إيران: 

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق هذا الأسبوع: إن طهران مضت في خططها في تصنيع يورانيوم معدني، بعدما أبلغت طهران الدول الغربية نيتها إنتاج المعدن الذي يمكن استخدامه في صنع نواة الأسلحة النووية.

وأضافت الدول الثلاث في بيان: “نحث طهران بشدة على وقف هذه الأنشطة من دون تأخير، وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة لا تتفق مع برنامجها النووي”، وفق “رويترز”.

وتابعت: “بتصعيد عدم التزامها (بالاتفاق)، تقوض إيران فرصة تجدد الدبلوماسية لتحقيق كامل أهداف الاتفاق النووي”.

استخدامات اليورانيوم:  

ولليورانيوم المعدني استخدامات مزدوجة: سلمية وحربية، فبوسعه مثلًا المساهمة في إنتاج الصواريخ ذات الرؤوس النووية، وسلميًّا يساعد لأي إنتاج وقود نووي أفضل جودة، ولها استخدامات حتى في المجال الطبي.


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