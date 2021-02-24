بيتروس يخرج لاعبي الهلال عن تركيزهم

المواطن - مروة نبيل

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أكد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية”، المذاع على القنوات الرياضية السعودية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس نجح في إخراج لاعبي الهلال عن تركيزهم خلال ديربي الرياض.

بيتروس ينجح في مهمته:

وتحدث حسين الشريف قائلًا: “النصر لعب براحة أكثر من الهلال.. واستفزازات بيتروس كانت إيجابية، كما أنه نجح في استفزاز سعود كريري”، مشيرًا إلى أن استفزاز لاعبي العالمي كان “تكتيكًا إداريًّا”.

وعلق تركي السهلي قائلًا: “مباراة اليوم بدأت وانتهت من بيتروس، وهو من أخرج لاعبي الهلال من حالة التركيز”، وتابع حمد الدبيخي: “مدرب النصر لعب وفق الإمكانيات المتاحة له، والنجم البرازيلي نجح في إخراج الهلاليين عن طورهم”.

وفي السياق ذاته، علق أحمد الفهيد على تصرفات النجم البرازيلي في ديربي الرياض قائلًا: “من الواضح أن بيتروس كان يؤدي مهمة من خلال الاستفزاز”.

وكان مدير الكرة في نادي الهلال، سعود كريري قد حصل على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول، بعد دخوله في مشادة مع النجم البرازيلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يخسر ضد النصر:

ولعب الهلال ضد النصر على ملعب “مرسول بارك”، في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في الفوز بهدف دون رد سجله الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وبعد الديربي اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 28 نقطة يتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني.

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