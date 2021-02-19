تأجيل التصفيات الآسيوية وإقامة 4 مباريات في مارس

المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا بشأن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

تأجيل التصفيات الآسيوية

وجاء البيان كالتالي: “بعد الأخذ بعين الاعتبار القيود الحالية على السفر، والناتجة عن جائحة كوفيد-19 في قارة آسيا، وبناء على المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة”.

وتابع: “وتم اعتماد برنامج أحدث المباريات ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والمقررة يومي 25 و30 مارس وفق التالي: نيبال مع أستراليا، السعودية مع اليمن، طاجيكستان مع منغوليا، ومنغوليا مع اليابان”.

إقامة المباريات بنظام التجمع

وأضاف: “ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والحكام وكافة أطراف اللعبة، حيث يعمل عن قرب مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمراقبة الوضع في القارة”.

وواصل الاتحاد الآسيوي بيانه: “وضمن جهود استئناف منافسات التصفيات الآسيوية بشكل آمن، سوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع”.

وجاء في ختام البيان: “وسوف يقوم بتأكيد وإعلان مواعيد المباريات في الوقت المناسبة لتقام في فترة المباريات الدولية في شهر يونيو، حيث من المقرر أن تقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو 2021”.

شارك الخبر







شارك الخبر