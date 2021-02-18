تحديث قوقل ماب الجديد يتيح لك حجز ركنة السيارة 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يمكن لمستخدمي تطبيق قوقل ماب الآن الدفع مقابل حجز مكان الركنة مباشرة على التطبيق، حيث دخلت شركة قوقل في شراكة مع زوج من خدمات الدفع الرقمي عبر الهاتف المحمول؛ للسماح للسائقين بالعثور على مكان متاح والدفع نظير ذلك.

وأيضًا أتاحت قوقل خدمات أخرى مثل دفع رسوم مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام الأخرى مباشرةً على التطبيق، وذلك في 80 مدينة.

قوقل ماب يطرح الميزة على أندرويد أولًا

وقالت الشركة إن الميزة الحديثة يتم طرحها على هواتف أندرويد، على أن تتبعها هواتف الأيفون بعد ذلك.

ولدمج ميزة حجز صف السيارة أونلاين دخلت قوقل في شراكة مع خدمتين للدفع لمواقف السيارات على الأجهزة المحمولة، وهما Passport و ParkMobile.

كيفية استخدام الميزة الحديثة

سيتم إضافة الميزة الحديثة تحت اسم Feed the meter، ومن خلالها ينقر المستخدم على زر الدفع مقابل حجز ركنة السيارة pay for parking، بعد ذلك يتم نقل المستخدم مباشرةً إلى تطبيق Google Pay، ويتم إدخال لوحة الترخيص ورقم منطقة وقوف السيارات ومقدار الوقت الذي يريد استخدام المكان فيه، ويتم خصم الرسوم من بطاقة الائتمان أو من حساب قوقل باي.

وقال جون زيجلار، الرئيس التنفيذي لشركة بارك موبيل: تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين التنقل إلى وجهتهم ثم الدفع بسرعة مقابل وقوف السيارات في تجربة واحدة سلسة.

متى تتاح الميزة الجديدة حول العالم؟

وقالت الشركة إن القدرة على الدفع مقابل حجز الركنة بواسطة قوقل ماب ستتوسع إلى 80 وكالة نقل جماعي على مستوى العالم في الأسابيع المقبلة.

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