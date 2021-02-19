تحديد موعد مباراة السعودية ضد اليمن

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد مباراة السعودية ضد اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

السعودية ضد اليمن

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد اليمن ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية، يوم 25 مارس المقبل، عند الساعة 8:30 مساءً، على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

وقبل مباراة السعودية ضد اليمن المقبلة، يحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر، ولكنه خاض 5 لقاءات، فيما يحتل المنتخب اليمني الأول لكرة القدم المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

ويأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل مميز في مباراته المقبلة ضد اليمن، وتحقيق الفوز، للانفراد بصدارة المجموعة والتقدم في تصفيات الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

تأجيل التصفيات الآسيوية

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا بشأن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، وستُقام 4 مباريات فقط خلال شهر مارس، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيانه أنه سيقوم بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر