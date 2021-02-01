تحذير من تصدير سجلات الدردشة على WhatsApp

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال متخصص الأمن السيبراني، زاك دوفمان، إنه من الخطر تصدير سجلات دردشة WhatsApp إلى سحابة طرف ثالث مثل قوقل أو آبل أو تطبيقات أخرى مثل تيليجرام Telegram.

ميزة تصدير الدردشات على WhatsApp

وتابع المتخصص في الأمن السيبراني في مقال عبر مجلة Forbes قائلًا تأتي ميزة تصدير الدردشات ضمن إعدادات الأمان، لكنها في الواقع غير آمنة، مفسرًا: الرسائل على WhatsApp يتم تشفيرها من طرف إلى طرف، الأمر يشبه إغلاق المحادثات بقفل لا يملك مفتاحه سوى المرسل والمستلم، وهو أمر ضروري لفك تشفيرها وقراءتها أو الاستماع إليها، ولا أحد آخر، ولا حتى واتساب يمكنه امتلاك هذا المفتاح.

وأضاف: لذلك عندما يقوم المستخدم بتصدير محادثاته إلى سحابة مثل قوقل أو آبل أو تطبيق مثل تيليجرام، فإن عمالقة التكنولوجيا يحصلون على المفاتيح من تلك النسخة الاحتياطية التي خرجت بالفعل من تشفير واتساب من طرف إلى طرف.

Signal مختلف

يختلف تطبيق Signal عن تيليجرام وسحابة قوقل وآبل في مسألة تصدير الدردشات لأنه أيضًا مثل واتساب قائم على تقنية التشفير من طرف إلى طرف.

وأشار زاك أيضًا إلى أن تطبيق المراسلة Signal لا يوفر أي شكل من أشكال النسخ الاحتياطي في السحابة لأن هذا يجعل التشفير من طرف إلى طرف عديم الفائدة، وفي الوقت نفسه، فإن iMessage من آبل لديه خيار توسيع هذا التشفير ليشمل الدردشات المحفوظة في السحابة.







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