تحذير من حملة ممنهجة للتخلص من بيتروس

المواطن - محمد سمعه

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وجه الإعلامي والناقد الرياضي محمد الدويش، تحذيرًا للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حول الحملة الممنهجة من أجل إيقاف اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب النصر، بعد أحداث ديربي الرياض.

النصر لن يُحرم من نجمه البرازيلي:

وغرد الدويش قائلًا: “من الواضح أن هناك حملة مقصودة من إعلام الهلال وتابعيه من ميول أخرى للتخلص من بيتروس، وحرمان النصر ولكنه لاعب محترف، كلف ملايين ولا يمكن للجنة أن تستجيب”.

وأضاف الدويش: “لجنة الانضباط والأخلاق لا تتأثر بالميول المتعصبة ولم تُقدم أي مخالفة انضباطية واحدة ارتكبها اللاعب البرازيلي”.

مقارنة بين أخلاقيات بيتروس والشلهوب:

وفي وقت سابق، أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، الجدل بتغريدة كتبها عن النجم البرازيلي لاعب النصر، ومحمد الشلهوب نجم الهلال السابق.

وغرد المريسل قائلًا: “في رأيي أفضل لاعب بالملاعب السعودية خلقًا من المحليين هو محمد الشلهوب، ومن الأجانب بيتروس، ولكن برأيكم، من الأفضل بينهم، اختاروا وخلونا نحسم الأمر”.

ورد بعض من النصراويين، قائلين بأن الشلهوب هو الأفضل خلقًا وهذا الأمر معلوم للجميع، بينما قالت فئات أخرى: إن اللاعب البرازيلي على خلق ولكنه غيور على فريقه النصر، وهو ما يجعل البعض يفهمه بشكل خاطئ.

بينما تسببت التغريدة في غضب فئات عديدة من جماهير الهلال، حيث ذكروا بأن الشلهوب هو الأكثر خلقًا ولم يأتِ أحد بعد بمثل أخلاقياته وروحه الرياضية.

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