تخريج 363 ضابطًا بقطاع الأمن العام

المواطن - الرياض

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رعى معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم الأربعاء 5/ 7/ 1442هـ، حفل تخرج 363 ضابطًا من دورة دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام للضباط الخريجين رقم (7)، بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.

إعداد كوادر أمنية:

وتأتي الدورة ضمن البرامج التأهيلية التي أدرجها الأمن العام ضمن منظومة التأهيل المتنوع لإعداد كوادر أمنية ذات تأهيل علمي ومهني على قدر عالٍ من الكفاءة، حيث تلقي الخريجين تدريبات على المهارات التي تتطلبها المهام الأمنية، ودروس نظرية وتطبيقات عملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم ومهامهم بكل اقتدار.

وفي ختام الحفل أثنى معالي مدير الأمن العام على جهود الطلبة طيلة البرنامج التدريبي وذكرهم فيها بأن العمل الأمني أمانة ومسؤولية كبيرة تتطلب التفاني في خدمة الدين وطاعة ولاة الأمر والذود عنه.

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