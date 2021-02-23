تخصيص 50 مقعدًا مجانيًا للمقبولين ببرامج الدراسات العليا بجامعة القصيم

المواطن - القصيم

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وجه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم، بتخصيص 50 مقعدًا مجانيًا للمقبولين في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ، وذلك دعمًا للطلبة المتميزين، وتشجيعًا لهم على إكمال دراساتهم العليا وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتخريج كوادر وطنية أكاديمية تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وتوزعت مقاعد المنح المجانية على الكليات حسب عدد البرامج المطروحة وعدد المتقدمين لكل كلية، على ألا تقل النسبة الموزونة لكل مقعد 90% للتخصصات النظرية و85 % للتخصصات التطبيقية، حيث جاءت المقاعد على النحو التالي: 10 مقاعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، و10 مقاعد لكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، و10 مقاعد لكلية التربية، و5 مقاعد لكلية الاقتصاد والإدارة، و6 مقاعد لكلية العلوم، ومقعدان لكلية الزراعة والطب البيطري، ومقعدان لكلية الهندسة، ومقعدان لكلية الحاسب، ومقعد لكلية الصيدلة، ومقعد لكلية العمارة والتخطيط، ومقعد لكلية التصاميم.

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