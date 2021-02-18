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تدشين مركز لقاحات كورونا في مكة المكرمة
لمن سبق لهم التسجيل في تطبيق صحتي

تدشين مركز لقاحات كورونا في مكة المكرمة

2021/02/18
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تدشين مركز لقاحات كورونا في مكة المكرمة
المواطن - واس
العناوين الفرعية
1 تجهيز مركز لقاحات كورونا
2 التسجيل في تطبيق صحتي

دشنت وزارة الصحة مركز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة, وتم إعطاء اللقاح لأول مواطن بالمركز ممن سجلوا عبر تطبيق صحتي.

تجهيز مركز لقاحات كورونا

وجُهز المركز المقام بجامعة أم القرى بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

مركز لقاحات كورونا في مكة المكرمة

 

التسجيل في تطبيق صحتي

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن مطير أن اللقاح سيُمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا مسبقًا لطلب اللقاح عبر تطبيق “صحتي”, مبينًا أن صحة مكة المكرمة تشرف حاليًا -بتوجيه ومتابعة من الوزارة- على تفعيل 5 مقارّ أخرى لمنح اللقاح بمكة المكرمة, حيث يلي مقر جامعة أم القرى، مدينة الملك عبدالله الطبية و4 مراكز للرعاية الصحية الأولية في الشرائع والمعابدة والعوالي وحي التخصصي، ومن ثم التوسع حتى الوصول إلى 11 مقرًا بمكة المكرمة.

مركز لقاحات كورونا في مكة المكرمة

 

وأفاد أنه جرى البدء في التشغيل التدريجي بمركز لقاحات كورونا في جامعة أم القرى عبر 6 مسارات بطاقة استيعابية تكفي لأكثر من 5000 شخص من خلال 62 مركز استقبال، وسيتم مضاعفتها إلى 120.

مركز لقاحات كورونا في مكة المكرمة مركز لقاحات كورونا في مكة المكرمة


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