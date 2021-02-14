ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني بعد اكتساح ألافيس بخماسية

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، نتيجة أكثر من رائعة بالفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بخماسية لهدف ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني أمس السبت.

برشلونة يُمتع عشاقه بخماسية

وسجل للبارشا خماسيته كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين واللاعب فرانسيسكو ترينكاو هدفين وجونيور فيربو هدفًا، بينما سجل اللاعب لويس ريوخا هدفًا لفريق ديبورتيفو ألافيس.

ويحتل البارشا حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بعد الفوز على ألافيس وبفارق 8 نقاط عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد.

وستكون الفرصة ذهبية أمام ريال مدريد مساء اليوم الأحد لتخطي برشلونة في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني والصعود للمركز الثاني في حال نجح بالفوز على فريق فالنسيا، حيث تنطلق المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الريال.

وكان فريق البارشا بدأ مباراة ديبورتيفو ألافيس ضاغطًا، حيث نجح البارشا في افتتاح التسجيل عبر اللاعب تريناكو بالدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول ثم سجل ميسي هدفًا بالدقيقة الـ36 ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة.

ولكن ميسي عاد ونجح في إحراز الهدف الثاني للبارشا بالدقيقة الخامسة والأربعين، وقبل نهاية الشوط الأول.

وبعد ذلك نجح فريق ألافيس في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب لويس ريوخا بالدقيقة الثامنة والخمسين.

وواصل برشلونة، ضغطه الهجومي القوي ليُحرز 3 أهداف عبر كل من ترينكاو وميسي وفيربو في الدقائق الـ74 والـ75 والـ80.

موعد المباراة المقبلة للبارشا

وسيواجه البارشا، فريق قاديش عصر الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

شارك الخبر







شارك الخبر