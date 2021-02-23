ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد ختام الجولة الـ20

المواطن - مروة نبيل

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حافظ الشباب على صدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ20، فيما تعثر الهلال والاتحاد بالهزيمة أمام النصر والفيصلي.

6 انتصارات وتعادلان في الجولة الـ20:

وأُقيمت منافسات الجولة الـ20 على يومين، حيث انطلقت بمواجهة أبها ضد الرائد والتي حسمها الفريق الريداوي بثلاثية دون رد، وفاز التعاون على مضيفه الوحدة بثنائية نظيفة، فيما نجح الشباب في الفوز على الأهلي بنتيجة 3/ 0.

واستُكملت مباريات الجولة الـ20، اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات، حيث تعادل الباطن مع القادسية بهدفين لكل منهما، وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1 على مباراة العين وضمك، وتمكن الاتفاق من الفوز على مضيفه الفتح بثلاثية مقابل هدفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحويل تأخره بهدف ضد الاتحاد إلى فوز بثلاثية، ليُعطل العميد عن التقدم في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حسم النصر ديربي الرياض ضد الهلال لصالحه بهدف دون رد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ41 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف، فيما حل النادي الأهلي ثالثًا بـ35 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 32 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خامسًا برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن القادسية برصيد 29 نقطة، ثم التعاون والنصر في المركزين السابع والثامن بـ28 نقطة، ويتواجد الوحدة في المركز التاسع بـ27 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 26 نقطة.

ويتواجد الفتح في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الباطن وأبها أصحاب المركزين الـ13 و14، ثم الرائد برصيد 22 نقطة، يليه ضمك بـ17 نقطة، ويتذيل العين جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

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