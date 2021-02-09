ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تقدم الهلال والنصر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خوضهما المباراتين المؤجلتين من الجولة الـ16، مساء اليوم الثلاثاء.

نتائج مباراتي اليوم:

وتم تأجيل مباراتي الهلال والنصر ضد العين والفتح في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب خوضهما مواجهة كأس السوبر السعودي، والتي انتهت بفوز العالمي بثلاثية وتتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ولعب العين ضد الهلال على إستاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت باستعادة الزعيم لنغمة الانتصارات وتحقيق فوز عريض بـ5 أهداف دون رد.

وفي المباراة الثانية، لعب الفتح ضد النصر على إستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 89، قبل أن يسجل علي الحسن بالخطأ في مرماه، إلا أن عبدالرزاق حمدالله تعادل للعالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مباراتي اليوم، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ35 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث، ثم الاتحاد رابعًا بـ28 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خامسًا برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتفاق في المركز السابع برصيد 24 نقطة، متساويًا مع أبها، وبفارق نقطتين عن القادسية، فيما يتواجد الوحدة في المركز العاشر بـ21 نقطة.

ويتواجد الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد والفتح أصحاب المركزين الـ12 و13، ثم الباطن برصيد 17 نقطة، يليه ضمك بـ13 نقطة، ويتذيل العين جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة أيضًا.







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