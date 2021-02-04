ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد نهاية مباريات الخميس

المواطن - محمد سمعه

فشل الفريق الكروي الأول بـ الهلال في الصعود لصدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الخسارة من نادي أبها بثلاثية مقابل هدفين، بينما تقدم النصر مركزًا بعد الفوز على نادي التعاون بثلاثية دون رد.

بينما عاد نادي الاتحاد لطريق الانتصارات من جديد وصعد للمركز الرابع بجدول الترتيب بعد الفوز على الفتح برباعية مقابل هدف، بينما فاز العين على الاتفاق بهدف دون رد.

الشباب يحافظ على صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان

ويحتل الشباب حاليًا صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، أما الهلال فيحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

أبها ثامنًا في ترتيب الدوري السعودي

وجاء الاتحاد رابعًا برصيد 28 نقطة، أما التعاون خامسًا برصيد 25 نقطة، بعد خسارته من النصر، بينما يتواجد العالمي في المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتفاق في المركز السابع برصيد 24 نقطة، بينما أبها في المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز على الهلال.

أما نادي القادسية فيحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة، والوحدة بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة، أما الرائد فيتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الفتح بالمركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

ويحتل الباطن المركز الثالث عشر في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وهو نفس رصيد الفيصلي من النقاط الذي يحتل المركز الرابع عشر.

أما العين فيحتل المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ضمك بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 12 نقطة.







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