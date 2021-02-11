ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد نهاية مباراتي الخميس

المواطن - محمد سمعه

عجز النادي الأهلي عن الصعود لصدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تعادله مع جاره الاتحاد بهدف لكل فريق مساء اليوم الخميس.

وكانت الجولة الـ18 من دوري المحترفين انطلقت اليوم الخميس بمباراتين حيث فاز الاتفاق على أبها برباعية لهدف، وتعادل الأهلي والاتحاد.

وحافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 35 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ثم الهلال ثالثًا برصيد 33 نقطة والاتحاد رابعًا برصيد 29 نقطة.

الاتفاق خامسًا في ترتيب دوري محمد بن سلمان

أما فريق الاتفاق فيحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد النصر سادسًا برصيد 25 نقطة.

وحل التعاون سابعًا برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد ابها بالمركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويحتل نادي القادسية المركز التاسع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، أما الوحدة فيحتل المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

ضمك والعين يتذيلان الترتيب

ويتواجد نادي الفيصلي بالمركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، أما ناديي الرائد والفتح فيتواجدان بالمركزين الثاني عشر والثالث عشر على الترتيب برصيد 19 نقطة، أما الباطن فيتواجد بالمركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، وضمك في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل العين المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

وستُقام غدًا الجمعة مباراتان في الجولة الـ18 بدوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يلعب الفيصلي مع نادي الوحدة، بينما يلعب الباطن مع نادي الرائد.







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