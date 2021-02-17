المواطن - محمد سمعه

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات أول 4 مباريات بالجولة الـ19 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/ 2021.

نتائج مباريات الأربعاء في الدوري السعودي :

وفاز الوحدة على نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز الباطن على أبها بثنائية لهدف، وفاز الفتح على الشباب المتصدر بثنائية لهدف، بينما تعادل العين مع الأهلي بهدف لكل فريق.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد نهاية مباريات الأربعاء:

ورغم الخسارة، حافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة، أما الأهلي فجاء ثانيًا برصيد 35 نقطة، ويتواجد الهلال ثالثًا برصيد 33 نقطة، أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويحتل نادي الاتفاق حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، أما الوحدة فيحتل المركز السادس برصيد 27 نقطة، أما القادسية والنصر والفتح والتعاون يحتلون المراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر على الترتيب برصيد 25 نقطة.

أما نادي أبها فيحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، يأتي خلفه فريق الباطن برصيد 23 نقطة، أما الفيصلي فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد الرائد بالمركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، أما نادي ضمك فيحتل المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد العين بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.

4 مباريات غدًا الخميس في الدوري السعودي:

وتُختتم مباريات الجولة الـ19 غدًا الخميس بـ4 مباريات حيث يلعب الفيصلي مع ضمك، والتعاون مع الاتحاد، والنصر مع القادسية، والاتفاق مع الهلال.

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