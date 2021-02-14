ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد هزيمة الهلال

المواطن - مروة نبيل

تراجع نادي الهلال إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ18، بعد خسارته ضد ضمك اليوم.

ضمك يتجاوز عقبة الهلال

ولعب ضمك ضد الهلال اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح فارس الجنوب في تحقيق فوز تاريخي بهدف دون رد.

وتسببت خسارة اليوم في ابتعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن المركز الثاني بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ليستمر في تقديم المستوى المتذبذب بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو خلال الفترة الأخيرة.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد ختام منافسات الجولة الـ18، كالتالي؛ الشباب يتصدر برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي الوصيف، ثم الهلال برصيد 33 نقطة، يليه الاتحاد بـ29 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ثم التعاون بـ25 نقطة بالتساوي مع النصر والقادسية، وحل الوحدة تاسعًا برصيد 24 نقطة، متساويًا مع أبها، ويتواجد الفتح في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

ويتوجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الباطن، ثم الرائد بـ19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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