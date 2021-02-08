ترتيب محمد صلاح بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

انفرد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021، وذلك بعد أن سجل هدف فريقه الوحيد في مباراة مانشستر سيتي التي أُقيمت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح سجل هدفه بالدقيقة الـ63 من عمر أحداث المباراة بواسطة ركلة جزاء، حيث شهدت هذه المباراة خسارة ليفربول برباعية لهدف من فريق مانشستر سيتي في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

محمد صلاح متفوق على نجوم إيفرتون وتوتنهام

وسجل صلاح حتى الآن في الدوري الإنجليزي 16 هدفًا متفوقًا على اللاعب الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون، وهاري كين لاعب توتنهام، والكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب نادي توتنهام، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد حيث سجل كل منهم 13 هدفًا.

يذكر أن محمد صلاح كان ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

4 بطولات لـ محمد صلاح مع ليفربول

وحقق صلاح مع فريق ليفربول 4 بطولات خلال 4 سنوات وهي: “دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية”.

وسجل لفريق مانشستر سيتي في شباك ليفربول أمس الأحد كل من الألماني إلكاي جوندوجان هدفين ورحيم سترلينج هدفًا وفيل فودين هدفًا، بينما سجل صلاح هدف الريدز الوحيد في شباك مانشستر سيتي.

وبعد خسارة ليفربول، يملك الفريق حاليًا 40 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.







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