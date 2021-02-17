ترقية مدير عام فرع الإفتاء والبحوث بجازان عبدالله حمدي

المواطن - جازان

أصدر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، قرارًا بترقية عبدالله بن علي حمدي مدير عام فرع البحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان إلى المرتبة الثالثة عشرة.

ويعد الأستاذ عبدالله حمدي من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة والناجحة، والتي تدرجت في عدة مناصب عملية وقيادية.

وأعرب عبدالله بن علي حمدي، عن بالغ شكره وتقديره لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، على هذه الثقة الغالية، وأن تكون هذه الترقية حافزًا لمواصلة العطاء لخدمه الدين ثم المليك والوطن.

وبهذه المناسبة يسر أسرة “المواطن” أن تُهنئ وتبارك لــ عبدالله بن علي حمدي على هذه الترقية، متمنين له دوام التوفيق والنجاح والسداد.

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