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تركي آل الشيخ ينشر صورة مع ولي العهد ويعلق: أغلى تكريم

تركي آل الشيخ ينشر صورة مع ولي العهد ويعلق: أغلى تكريم

2021/02/20
الساعة 11:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تركي آل الشيخ ينشر صورة مع ولي العهد ويعلق: أغلى تكريم
المواطن - الرياض

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، صورة حديثة جمعته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، معلقًا على الصورة: “تمثل أغلى تكريم له”.

وأضاف تركي آل الشيخ: “أكرمني سيدي ومولاي وقائدي بهذه الصورة اليوم، وأعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي”.


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