تركي آل الشيخ ينشر صورة مع ولي العهد ويعلق: أغلى تكريم

المواطن - الرياض

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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، صورة حديثة جمعته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، معلقًا على الصورة: “تمثل أغلى تكريم له”.

وأضاف تركي آل الشيخ: “أكرمني سيدي ومولاي وقائدي بهذه الصورة اليوم، وأعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي”.

اكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ م التي اعتبرها اغلى تكريم لي في حياتي … حفظك الله سيدي … الخادم 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/V6qSo9aZvN — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 20, 2021

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