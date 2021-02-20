‎الرئيسية
اخبار رئيسية
تركي آل الشيخ ينشر صورة مع ولي العهد ويعلق: أغلى تكريم

تركي آل الشيخ ينشر صورة مع ولي العهد ويعلق: أغلى تكريم

2021/02/20
الساعة 11:18 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1
طباعة
تركي آل الشيخ ينشر صورة مع ولي العهد ويعلق: أغلى تكريم
المواطن - الرياض

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، صورة حديثة جمعته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، معلقًا على الصورة: “تمثل أغلى تكريم له”.

وأضاف تركي آل الشيخ: “أكرمني سيدي ومولاي وقائدي بهذه الصورة اليوم، وأعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي”.


شارك الخبر

‎تعليق واحد

  1. حمود شافي القحطاني .

    حفظكم الله من كل سوء و كل مواطن سعودي شريف يتمنى أن يكون مع سيدي ولي العهد حفظه الله و نصره على كل حاسد و حاقد على هذا الوطن ……

    ‎رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :