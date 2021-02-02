تسريبات جديدة حول هاتف أيفون 13 الجديد

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

من المتوقع أن تتميز جميع الإصدارات القادمة من هاتف أيفون 13 الأربعة بعدسة كاميرا فائقة الاتساع، مع فتحة عدسة ƒ / 1.8 أوسع، مقارنة بـƒ / 2.4 طرازات أيفون 12.

وحسبما ذكر مختصون في تصريحات أبرزها موقع macrumors أنه سيتم ترقية العدسة فائقة الاتساع إلى فتحة ƒ / 1.8، ولكن فقط في طرازات أيفون 13 برو.

مميزات كاميرا أيفون 13:

وستسمح الفتحة الأوسع بمرور المزيد من الضوء عبر العدسة، مع الانتقال من فتحة ƒ / 2.4 إلى ƒ / 1.8، وهذا من المحتمل أن يؤدي إلى تحسين أداء الإضاءة المنخفضة بشكل كبير عند التصوير في وضع Ultra Wide على طرازات أيفون 13.

ومن المتوقع أن تلتزم شركة أبل بنفس أحجام العرض وإعدادات الكاميرا لمجموعة أيفون 13، بما في ذلك طرازات 5.4 بوصة و6.1 بوصة بكاميرات مزدوجة العدسة و6.1 بوصة و6.7 بوصة مع كاميرات ثلاثية العدسات.

أيفون 13 بمميزات جديدة:

ومن المتوقع إطلاق هاتف أبل أيفون 13 في سبتمبر من هذا العام، في الوقت الذي بدأ البعض في توقع كيف سيكون الهاتف الجديد من شركة أبل الشهيرة، حيث تختبر شركة أبل نموذجًا أوليًّا لجهاز أيفون 13 مع شاشة عرض أقل، حيث تميل أبل لتحديث التصميم الخاص بشاشة لا تحتوي على نوتش، مع حواف أكبر وسميكة قليلًا.

ومن المتوقع إطلاق طرازات أبل أيفون 13 باستخدام ماسح LiDAR المتاحة حاليًّا فقط على هواتف أيفون 12 وإصداراتها، وإلى جانب ذلك، يُقال أيضًا: إن جميع طرازات أيفون 13 تأتي مزودة بنظام OIS المتحسس المستشعر الموجود فقط في أيفون 12 برو ماكس.







شارك الخبر