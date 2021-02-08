المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيلة فريقه الأهلي المصري ضد بايرن ميونخ الألماني التي ستُقام، مساء اليوم الاثنين.

الأهلي ضد بايرن ميونخ

ويلعب الأهلي ضد بايرن ميونخ على ملعب استاد الريان “أحمد بن علي”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وسط حضور جماهيري يصل إلى 13 ألف مشجع بإجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ هي الثانية للفريق المصري، حيث لعب أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، ونجح في الفوز عليه بهدف دون رد سجله حسين الشحات، فيما تُعتبر هذه المواجهة هي الأول لبطل أوروبا.

تشكيل الأهلي المصري

وكشف النادي الأهلي المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم، حيث دفع موسيماني بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وإرباك العملاق البارافاري.

وجاء تشكيل الأهلي المصري ضد بايرن ميونخ كالتالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من؛ علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.







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