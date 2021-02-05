تشيلسي يُسقط توتنهام بهدف ويحسم ديربي لندن

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي في الفوز على جاره توتنهام هوتسبير وحسم ديربي لندن بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول من ديربي تشيلسي وتوتنهام

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي البلوز أسفر عن إحرازهم الهدف الأول عبر الإيطالي جورجينيو بالدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وحاول فريق توتنهام بعد ذلك العودة في المباراة، وإحراز أهداف في الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني هبط أداء نادي تشيلسي، مما أعطى الفرصة لفريق توتنهام للبحث عن إضافة الهدف الأول، ولكن عدم التركيز في اللمسة النهائية جعل النتيجة تستمر على حالها، حيث انتهت المباراة بفوز البلوز بهدف نظيف.

وكانت المباراة بين توتنهام والبلوز أُقيمت على ملعب نادي توتنهام في العاصمة البريطانية لندن.

وأصبح رصيد نادي تشيلسي بعد الفوز 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز الثامن.

وتلقى توتنهام الخسارة الثالثة له على التوالي في الدوري الإنجليزي، حيث خسر من ليفربول وبرايتون والبلوز على الترتيب.

يذكر أن المدرب الألماني تواس توخيل، كان تولى تدريب تشيلسي خلفًا للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.







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