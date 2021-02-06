تصدر إنتر ميلان لـ ترتيب الدوري الإيطالي يضغط اليوفي وروما

المواطن - محمد سمعه

أدى تصدر نادي إنتر ميلان لـ ترتيب الدوري الإيطالي، إلى الضغط على كل من يوفنتوس وروما وميلان، وذلك قبل انطلاق مباراتهم في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وكان الإنتر وصل إلى النقطة رقم 47 في صدارة الدوري الإيطالي، بعد الفوز أمس الجمعة على حساب فريق مضيفه فيورنتينا بثنائية دون مقابل.

صدارة الإنتر لـ ترتيب الدوري الإيطالي تُقلق اليوفي وروما وميلان:

بينما يحتل ميلان المركز الثاني حاليًّا برصيد 46 نقطة، وروما ثالثًا برصيد 40 نقطة، أما يوفنتوس فيتواجد رابعًا 39 نقطة.

وتسبب فوز الإنتر في وضع الضغط على كل من يوفنتوس وروما قبل لقاء الفريقين لبعضهما البعض مساء اليوم السبت في الدوري الإيطالي، حيث سيقاتل كل من الفريقين للبقاء في المركز الثالث والاقتراب شيئًا فشيئًا من الإنتر المتصدر وجاره ميلان الوصيف.

لعبة الكراسي الموسيقية منتظرة بين روما واليوفي:

وإذا نجح يوفنتوس على سبيل المثال في الفوز على روما، فسيصبح رصيد اليوفي 42 نقطة بالمركز الثالث ويهبط روما للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، أما فوز روما الليلة يعني وصوله للنقطة رقم 43 وبالتالي بقائه بالمركز الثالث والاقتراب شيئًا فشيء من الإنتر وروما.

كما أن ميلان سيسعى للعودة لصدارة الدوري الإيطالي في حال فاز غدًا الأحد على نادي كروتوني ليصل إلى النقطة رقم 49 وبالتالي ينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان.

وتُقام اليوم 4 مواجهات في الدوري الإيطالي، حيث يلعب حاليًّا كل من أتالانتا وتورينو، وساسولو ضد سيبزيا.

بينما يلعب اليوفي مع روما في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، ويلعب نابولي ضد جنوى.







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