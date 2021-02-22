تصريحات صادمة من السومة والعويس بعد خسارة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

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أبدى السوري عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس حزنهم على خسارة الأهلي ضد الشباب اليوم، مؤكدين أن النادي يعيش وضعًا مأسويًّا خلال الفترة الحالية، وطالبوا الجماهير بعدم الغضب.

ولعب الشباب ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الليوث لفوز هام بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السومة: المنافسة تتطلب مقومات خاصة:

وتحدث عمر السومة بعد خسارة فريقه قائلًا: “الفوز بالدوري يحتاج مهرًا، وما هو لم يقدمه الأهلي ولا حتى ربعه، ويجب على الجماهير أن تدرك ذلك؛ حتى لا تغضب بسبب هذه الخسائر التي يتعرض لها الفريق”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “المنافسة على الدوري تتطلب مقومات خاصة، لا يملك الأهلي منها شيئًا، بل إن الوضع مأساوي بالنادي، وكل ما يحققه الفريق بجهود اللاعبين والمدرب فقط”.

ولفت السومة إلى أنه لا يريد الكلام عن أحد، بل ما يجب أن يعرفه الجميع، أن الأهلي يعاني من تقصير كبير ولا يوجد تحفيز ولا أي شيء، مضيفًا: “هذا ليس النادي الذي قدمت إليه، فهناك فارق كبير بين الأهلي الحالي والأهلي الذي تعاقدت معه منذ سنوات”.

وتابع: “لو كان الأهلي يستحق الدوري، كان سيأتي إلينا لكنه لا يستحق ذلك.. لا أريد الحديث عن المدرب واللاعبين فنحن نلعب بشكل جيد، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولم يتبق لنا سوى البطولة الآسيوية وسنقاتل فيها”.

واختتم عمر السومة تصريحاته التلفزيونية بعد مباراة اليوم، قائلًا: “الشباب يلعب كرة قدم بشكل صحيح، ومبروك له الفوز وهو يستحقه الليلة”.

العويس: من الصعب لوم اللاعبين

وفي السياق ذاته، علق محمد العويس على خسارة الأهلي ضد الشباب اليوم قائلًا: “الدوري له مهر ونحن لم نقدمه، كل شيء واضح وصريح، نحن نكافح ونفعل ما نستطيع فعله، لكن المشاكل أكبر من اللاعبين”.

وواصل حارس المرمى الأهلاوي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “من الصعب وضع اللوم على اللاعبين، الكل يعمل بجد ويحاول خلال المباريات، وسنستمر في المحاولة، لكن لا بد من عمل منهجي وثابت”.

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