تصريح مدرب النصر يتوعد الهلال

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق نادي النصر، ديربي الهلال المنتظر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل تحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات، بعد الخسارة بآخر جولتين من فريقي الشباب والقادسية على الترتيب.

وكان المدرب الكرواتي ألين هورفات قال في تصريحاته الصحفية: إن العودة لطريق الانتصارات سيكون من بوابة الهلال مما يعني أنه يُهدد وصافة الفريق الهلالي، الذي يسعى هو الآخر للفوز من أجل الصعود للصدارة، على أمل خسارة الشباب من الأهلي غدًا الاثنين.

جدير بالذكر أن حصد العالمي للقب السوبر السعودي في شهر يناير الماضي، تحت قيادة هورفات يُحفز الأخير لتكرار الفوز على الهلال مرة أخرى خلال أقل من شهر.

أفضلية لـ الهلال على النصر في آخر 3 مواجهات:

وكان الهلال لعب مع النصر في آخر 3 أشهر 3 مواجهات، حيث فاز الهلال مرتين في الدور الأول من الدوري وفي نهائي كأس الملك، بينما فاز النصر في مرة، وكانت في مباراة السوبر السعودي.

وفي سياق آخر، استعاد الفريق الكروي الأول بـ النصر، 2 من نجومه في التدريبات التي أُجريت مساء أمس السبت، وذلك قبل مواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يستعيد 2 من نجومه قبل الديربي:

ووفقًا للتقارير الإعلامية فإن ثنائي العالمي سلطان الغنام وعبدالله الخيبري شاركا في التدريبات اليوم، استعدادًا لمواجهة الهلال بعد شفائهما من الإصابة.

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