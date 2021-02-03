تطبيق توكلنا شرط دخول الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء

المواطن - الرياض

وجه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعميم على جميع منسوبي الرئاسة بعدم الدخول لمقر الرئاسة العامة وكافة فروعها إلا باستخدام تطبيق توكلنا.

تفعيل تطبيق توكلنا

وكانت العديد من الجهات الرسمية أكدت على أهمية تفعيل توكلنا كشرط لدخول مقارها والإدارات التابعة لها وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إثر تزايد عدد الحالات المؤكدة والحرجة التي يتم رصدها بكافة مناطق المملكة.







شارك الخبر