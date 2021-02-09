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تطبيق توكلنا شرط لدخول مكتبة الحرم المكي الشريف

تطبيق توكلنا شرط لدخول مكتبة الحرم المكي الشريف

2021/02/09
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تطبيق توكلنا شرط لدخول مكتبة الحرم المكي الشريف
المواطن - مكة المكرمة
العناوين الفرعية
1 ما هو تطبيق توكلنا
2 كيف أسجل في تطبيق توكلنا

اشترطت الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف تفعيل تطبيق توكلنا لدخول مقر المكتبة، تحقيقاً للأمن الصحي وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشددت مكتبة الحرم المكي على ضرورة الالتزام بالتوجیھات الصحیة والتقید بما تصدره الجھات المسؤولة ذات العلاقة، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

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ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

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كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

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