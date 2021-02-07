توكلنا: التطبيق لن يعمل على أجهزة تستعمل نظام الجيلبريك أو برامج VPN

المواطن - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه لا يعمل على الأجهزة التي تستعمل نظام الجيلبريك أو برامج (VPN).

جاء ذلك بحسب توضيح نشره التطبيق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد.

طريقة مشاركة الوضع الصحي في تطبيق توكلنا :

وقال التطبيق في وقت سابق: إن مشاركة الوضع الصحي تكون عن طريق ما يلي: التوجه إلى الخدمات.

الضغط على بطاقة الوضع الصحي.

الضغط على مشاركة الوضع الصحي.

اختيار التابع المراد مشاركة بطاقته.

إدخال بيانات الشخص المراد المشاركة معه.

مشاركة بطاقة الوضع الصحي. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت بالأمس استمرار استخدام تطبيق توكلنا مجانًا لكافة المستفيدين دون احتساب تكلفة البيانات. وقالت الهيئة: إنه من منطلق تكامل الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وبالتعاون مع شركات الاتصالات؛ تعلن هيئة الاتصالات عن استمرارية إتاحة استخدام توكلنا مجانًا وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة. وأصبح تفعيل التطبيق أحد الشروط الأساسية لدخول مقار الجهات الحكومية والتجمعات والأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الخاصة في وقت تم فيه تكثيف الجولات الرقابية الميدانية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وألزمت الجهات الحكومية منسوبيها ومراجعيها بتفعيل التطبيق للدخول إلى مقارها أو فروعها فيما اشترطت بعض الجهات ضرورة حجز موعد مسبق للحضور، وأن يكون الحضور في الحالات التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية التي توفرها هذه الجهات لمراجعيها. تطبيق توكلنا ا يذكر أن عدد المسجلين فيرتفع من 9.7 مليون إلى 12.5 مليون إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط بنسبة زيادة تصل إلى 22.5% خلال فترة قصيرة؛ ما تسبب بالضغط على الشبكة وعدم استقرار الخدمة، ومع ذلك فقد تم تقديم بدائل سريعة مؤقتة للمستخدمين من خلال إرسال إثبات حالتهم الصحية عبر الرسائل النصية.







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