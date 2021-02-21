تطبيق توكلنا يحمي الخصوصية بأعلى درجات الموثوقية

المواطن - الرياض

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يعكس تسجيل تطبيق توكلنا لأكثر من 17 مليون مستخدم في وقت وجيز (9 أشهر منذ إطلاقه) حجم ثقة المجتمع بالتطبيق وأهميته كأحد التدابير الاحترازية الهامة في دعم جهود الدولة الصحية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

الأمان والموثوقية

ويعمل التطبيق بخصوصية تامة وبأعلى درجات الأمان والموثوقية، ما يجعل منه حلًا تقنيًا موثوق المصدر الاستمرارية الأعمال وللتسهيل على المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما أن الرقم الذي وصل إليه التطبيق يُعتبر رقمًا قياسيًا في تاريخ التطبيقات الوطنية، ويعكس حجم الإيمان المجتمعي بأهميته وكفاءته وخصائصه الفريدة والمتنوعة.

تطوير تطبيق توكلنا

كمان أن تجربة توكلنا منذ إطلاق التطبيق للمرة الأولى مع بداية جائحة كورونا مرورًا بجميع المراحل التطويرية خلال الفترة الماضية، يؤكد على مهنية وكفاءة الشباب السعودي من الجنسين، الذين يقفون خلف كل النجاحات المتحققة على صعيد التطبيق الذي يعتبر أحد أبرز الحلول الرقمية الصحية التي سعت منذ اليوم الأول لتطويع التقنية خدمةً لجهود الدولة في إدارة الجائحة، كما يُعد اليوم حجر الزاوية في تعزيز جهود مواجهة الوباء وخصوصًا مع الموجة الثانية وتحوراته المستجدة.

أهمية التطبيق في الحد من انتشار كورونا

ويعتبر تحميل وتفعيل توكلنا هو أحد الركائز المهمة التي تعوّل عليها الدولة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي عاد فيها المنحنى الوبائي لتسجيل ارتفاعات جديدة في أعداد الحالات المصابة؛ سواءً كانت نشطة أو حرجة، وهو ما يجعل من تفاعل المجتمع معه واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا.

كما أن تعاون المجتمع والتزامه بتحميل وتفعيل تطبيق توكلنا سيكون له بالغ الأثر بعد توفيق الله في وضع حدٍ لتزايد عدد الحالات، ومساندة جهود الدولة الرامية لتحقيق العودة الكاملة للحياة الطبيعية.

تجربة سعودية فريدة

وكان رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أوضح أن منظومة توكلنا اليوم تحولت إلى تجربة رائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما تمتلكه من خصائص صحية عالية الأداء وخدمات أخرى متنوعة.

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