تطبيق Clubhouse ما هو وكيفية الحصول على دعوة ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت متصلًا بمواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية، فمن المحتمل أنك سمعت عن Clubhouse، حيث كان هناك الكثير من الضجة حول تطبيق الدردشة الصوتية مؤخرًا، خاصة بعد أن استخدمه الملياردير ورجل الأعمال والعالم إيلون ماسك.

وكان ماسك استخدمه لإجراء مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة روبين هوود، فلاد تينيف، حول قراره بمنع المستخدمين من شراء أسهم شركة GameStop التي قفزت أسهمها قفزة عالية بعد تغريدة لإيلون ماسك عنها.

ما هو تطبيق Clubhouse؟

هو بالأساس تطبيق صوتي ولا يعتمد على المحادثات النصية التي تجدها على الشبكات الاجتماعية الأخرى، وفي التطبيق، يمكنك استضافة محادثاتك الخاصة، والاستماع إلى الآخرين، أو في بعض الحالات الانضمام إلى المحادثات الحالية الجارية في المجتمع.

وعادةً ما يتعلق الأمر بالمضيف، حيث يتحدث شخص واحد إلى جمهور صامت، ويمكن إجراء محادثات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المختلفة في أي وقت، وبهذه الطريقة يمكنك الدخول والخروج من الغرف للعثور على شيء يثير اهتمامك.

كيفية الحصول على دعوة

أول عقبة أمام الانضمام إلى Clubhouse هي أنه متاح فقط على أجهزة أيفون، لذلك إذا كنت من مستخدمي أندرويد فلن يحالفك الحظ حاليًا، العقبة الثانية هي أنه لا يمكنك التسجيل كما تفعل مع فيسبوك أو تويتر؛ لأنه محصور على الدعوة فقط.

يمكن للمستخدمين الحاليين دعوة عضوين فقط، وما لم تكن تعرف شخصًا قد انضم بالفعل، وكان يحبك بدرجة كافية لتسليم دعوة إليك فلن تنضم إلى Clubhouse، على الأقل ليس في وقت قريب.

قائمة الانتظار

ولا يزال التطبيق متاحًا للتنزيل، ويمكنك إضافة اسمك إلى قائمة الانتظار، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه يمكنك الاشتراك بهذه الطريقة.

ووعد الرئيس التنفيذي، بول دافيسون، أن التطبيق سيكون متاحًا للجميع بما في ذلك مستخدمي أندرويد، لكن لسوء الحظ، ليس هناك جدول زمني بشأن متى قد يكون ذلك.

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