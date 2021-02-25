تطورات مثيرة حول أزمة بيتروس وسعود كريري

المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مثيرة حول أزمة البرازيلي بيتروس لاعب النصر، وسعود كريري مدير الكرة بنادي الهلال، بعد احتكاك الثنائي في ديربي الرياض الأخير، الذي انتهى بطرد كريري بالبطاقة الحمراء.

كريري يُقدم شكوى منفصلة عن الهلال

وذكرت إذاعة يو إف إم عبر حسابها الرسمي في “تويتر” قبل قليل أن مصادرها أكدت أن سعود كريري يعتزم تقديم شكوى ضد اللاعب البرازيلي بشكل شخصي، وهذا الأمر سيكون منفصلًا تمامًا عن إدارة النادي.

حملة ممنهجة ضد بيتروس !

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي والناقد الرياضي محمد الدويش، تحذيرًا للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حول الحملة الممنهجة من أجل إيقاف اللاعب البرازيلي بيتروس، بعد أحداث ديربي الرياض.

وغرد الدويش قائلًا: “من الواضح أن هناك حملة مقصودة من إعلام الهلال وتابعيه من ميول أخرى للتخلص من بيتروس، وحرمان النصر ولكنه لاعب محترف، كلف ملايين ولا يمكن للجنة أن تستجيب”.

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