تطور يُعجل برحيل عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

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يمر النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، بفترة صعبة حاليًّا؛ وذلك بسبب تراجع مستواه إضافة لتسببه في خسارة الراقي أمس السبت من الفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبدو أن التطور الذي ظهر بعد تصريح “مهر الدوري” الذي ذكره السومة والحارس محمد العويس، قد يتسبب في رحيل السومة عن صفوف الراقي بالفترة المقبلة.

حملة انتقادات شرسة ضد النجم السوري:

النجم السوري تعرض لحملة انتقادات شرسة من قبل الجمهور الأهلاوي والنقاد الرياضيين قد تكون هي الأولى من نوعها منذ انضمامه للراقي في عام 2014.

كذلك قامت إدارة الأهلي وفق تقارير صحفية بالخصم من مستحقات السومة والعويس بسبب تصريحاتهما عن أن الأهلي لم يقدم المهر للفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب الخسارة من الشباب، مما أعطى تلميحًا كبيرًا إلى أن إدارة الرئيس عبدالإله مؤمنة، مقصرة.

وربما يُفكر السومة في الرحيل عن الراقي والذهاب لنادٍ آخر في صيف 2021، رغم أنه جدد عقده مؤخرًا مع النادي حتى صيف 2024.

عمر السومة عبء على الأهلي !

وطلب جمهور الراقي، الغاضب من المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وضع عمر السومة على دكة الاحتياط قليلًا، حتى يستعيد مستواه، مع الاعتماد على بديل له إما مهند عسيري أو اللاعب حسن العلي.

وأكدت جماهير الراقي أن السومة حاليًّا أصبح عبئًا على الفريق، مضيفة أنه بعد ما كان سببًا في التتويج بـ دوري 2016، سيكون سببًا رئيسيًّا في خسارة دوري 2021.

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