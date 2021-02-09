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تعادل قاتل بين الفتح والنصر بدوري محمد بن سلمان
في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ16

تعادل قاتل بين الفتح والنصر بدوري محمد بن سلمان

2021/02/09
الساعة 8:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعادل قاتل بين الفتح والنصر بدوري محمد بن سلمان جانب من المباراة - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل
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1 الفتح والنصر:
2 تعادل قاتل بين الفريقين:

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح والنصر، المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

 

الفتح والنصر:

وبدأت مباراة الفتح والنصر التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط العالمي منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط، وسط دفاع قوي من النموذجي.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح والنصر في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بدون أهداف.

 

تعادل قاتل بين الفريقين:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان لتسجيل هدف، وسط دفاع قوي من اللاعبين، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفتح عند الدقيقة 57، قبل أن يقرر إلغاءها بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR.

وسجل علي الحسن هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 89، ليمنح النموذجي التقدم، قبل أن يحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، لتنتهي مباراة الفتح والنصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفتح إلى 19 نقطة في المركز الـ13.

الفتح والنصر
نتيجة المباراة – المصدر @SPL

 


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