تعادل قاتل بين الفتح والنصر بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح والنصر، المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

د89’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️@FatehClub يسجل الهدف الأول عن طريق علي الحسن (بالخطأ في مرماه)#الفتح_النصر pic.twitter.com/u67HXcKBNp — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 9, 2021

الفتح والنصر:

وبدأت مباراة الفتح والنصر التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط العالمي منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط، وسط دفاع قوي من النموذجي.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح والنصر في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بدون أهداف.

د90+7’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️

هدف التعادل لـ ⁦@AlNassrFC⁩ عن طريق عبدالرزاق حمدالله ⁧#الفتح_النصر pic.twitter.com/BiDbMFMWWv — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 9, 2021

تعادل قاتل بين الفريقين:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان لتسجيل هدف، وسط دفاع قوي من اللاعبين، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفتح عند الدقيقة 57، قبل أن يقرر إلغاءها بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR.

وسجل علي الحسن هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 89، ليمنح النموذجي التقدم، قبل أن يحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، لتنتهي مباراة الفتح والنصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفتح إلى 19 نقطة في المركز الـ13.







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