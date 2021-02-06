تعادل مثير يحسم مباراة ضمك والقادسية بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، مباراة ضمك والقادسية، ضمن مباريات الجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة ضمك والقادسية:

وكان فارس الجنوب، افتتح التسجيل بالدقيقة الخامسة والثلاثين من الشوط الأول عبر اللاعب منصور حمزي من تصويبة قوية، ثم تعادل اللاعب حسن العمري لفريق القادسية بالدقيقة الثانية والأربعين.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني كان الأداء هادئًا من قبل الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الـ86 ليُسجل اللاعب وليد الشنقيطي الهدف الثاني لنادي القادسية من ضربة رأسية، لكن فارس الجنوب لم ييأس ليُسجل الأرجنتيني إيميليو زيلايا الهدف الثاني لفارس الجنوب بالدقيقة الـ89 من ضربة رأسية متقنة.

ولم يحدث أي جديد ليحسم التعادل الإيجابي المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد ضمك 13 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”، بينما أصبح رصيد القادسية 22 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن الشباب سيواجه نادي الرائد اليوم السبت في ختام منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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