تعافي زيدان من كورونا

المواطن - مروة نبيل

تعافى المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان من الإصابة بفيروس كورونا، ليعود إلى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رسميًا.

زيدان يتعافى من كورونا

وكان زيدان قد أصيب بفيروس كورونا، يوم 23 يناير الماضي، ولم يتواجد مع ريال مدريد في آخر مباراتين خاضهما الفريق في الدوري الإسباني لكرة القدم، وترك مهمة قيادة المرينغي لمساعده دافيد بيتوني.

وأشار حساب نادي ريال مدريد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المدرب الفرنسي تعافى من فيروس كورونا، حيث ظهرت نتيجة العينة سلبية، وحضر مران الفريق الأول، اليوم الثلاثاء.

وتعرض زيدان لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، بعد تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادته، وتوديع منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ32، عقب خسارته بهدفين مقابل هدف أمام ألكويانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بناي ريال مدريد لمواجهة نظيره هويسكا، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز، ويطمح المرينغي للظهور بشكل مميز مع زيدان وتحقيق الفوز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بناي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 50 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.







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