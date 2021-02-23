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تعثر الهلال والاتحاد وانتفاضة الاتفاق في دوري محمد بن سلمان
ضمن مواجهات الجولة الـ20

تعثر الهلال والاتحاد وانتفاضة الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

2021/02/23
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعثر الهلال والاتحاد وانتفاضة الاتفاق في دوري محمد بن سلمان جانب من الديربي - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

العناوين الفرعية
1 نتائج مباريات اليوم:
2 الهلال والاتحاد يتعثران:

شهدت منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعثر الهلال والاتحاد بالخسارة ضد النصر والفيصلي، فيما انتفض الاتفاق وحول تأخره أمام الفتح إلى فوز.

نتائج مباريات اليوم:

وجاءت نتائج مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نظيره القادسية بنتيجة 2/ 2، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المباراة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

القادسية
لاعبو القادسية – المصدر @qadisiyah1967

وانتهت مباراة العين ضد ضمك التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

ولعب الفتح ضد الاتفاق مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، واتسمت المباراة بالقوة والندية، حيث تقدم النموذجي مرتين، إلا أن فارس الدهناء نجح في تحويل تأخره إلى فوز بثلاثية ليتقدم إلى المركز الخامس.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @SPL

الهلال والاتحاد يتعثران:

ومن أبرز نتائج مباريات اليوم، خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفيصلي بنتيجة 3/ 1، بعدما كان متقدمًا بهدف دون رد سجله البرازيلي رومارينيو خلال أحداث الشوط الأول، ما عرض مدربه فابيو كاريلي لانتقادات قوية.

الاتحاد ضد الفيصلي
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وفي ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعب النصر ضد الهلال على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، ونجح العالمي في الفوز بهدف دون رد سجله الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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