تعثر الهلال والاتحاد وانتفاضة الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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شهدت منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعثر الهلال والاتحاد بالخسارة ضد النصر والفيصلي، فيما انتفض الاتفاق وحول تأخره أمام الفتح إلى فوز.

نتائج مباريات اليوم:

وجاءت نتائج مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نظيره القادسية بنتيجة 2/ 2، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المباراة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانتهت مباراة العين ضد ضمك التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب الفتح ضد الاتفاق مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، واتسمت المباراة بالقوة والندية، حيث تقدم النموذجي مرتين، إلا أن فارس الدهناء نجح في تحويل تأخره إلى فوز بثلاثية ليتقدم إلى المركز الخامس.

الهلال والاتحاد يتعثران:

ومن أبرز نتائج مباريات اليوم، خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفيصلي بنتيجة 3/ 1، بعدما كان متقدمًا بهدف دون رد سجله البرازيلي رومارينيو خلال أحداث الشوط الأول، ما عرض مدربه فابيو كاريلي لانتقادات قوية.

وفي ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعب النصر ضد الهلال على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، ونجح العالمي في الفوز بهدف دون رد سجله الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

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