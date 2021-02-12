تعديلات فيفا تُربك ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

تتعرض خطة عمل نادي ريال مدريد الإسباني لضربة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب التعديلات التي سيُجريها خلال الفترة المقبلة.

تعديلات فيفا الجديدة

وأشارت شبكة “ديفنسا سنترال”، اليوم الجمعة، إلى أن قوانين فيفا الجديدة تضع قيودًا على عدد الإعارات التي يستطيع كل نادٍ إبرامها خلال موسم رياضي واحد.

وأضافت: “عدد الإعارات سينخفض من الصيف المقبل إلى 8 فقط لكل نادٍ، ثم سيقل تدريجيًا إلى 7 في الموسم التالي، و6 في موسم 2022/ 2023”.

ولفتت إلى أن هذه القرارات ستكون غير مرضية للكيانات الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي، التي تميل لإعارة العديد من اللاعبين لفرق ذات مستوى أدنى، حتى يتحسنوا قبل العودة.

إرباك خطة ريال مدريد

وذكرت أن الريال في الموسم الحالي لديه 9 لاعبين معارين، وهم؛ خيسوس فاييخو “غرناطة”، داني سيبايوس وأوديجارد “آرسنال”، كوبو “خيتافي”، إبراهيم دياز “ميلان”، غاريث بيل “توتنهام”، رينير خيسوس “بوروسيا دورتموند”، لوكا يوفيتش “آينتراخت فرانكفورت” وبورخا مايورال “روما”.

وشددت على أن ريال مدريد الإسباني أحد الأندية التي تنتج عددًا كبيرًا من اللاعبين، لكن لا يحصل الجميع على مساحة للمشاركة، لذا يلجأ المرينغي إلى سياسة الإعارات.

وتابعت: “بداية من مطلع يوليو 2022، سيكون لدى أي نادٍ في العالم 6 إعارات فقط، وهنا سيتعين على ريال مدريد، أن يختار إما التخلي نهائيًا عن المحاربين القدامى أو إطلاق سراح الشباب أو الاحتفاظ بقائمة طويلة جدًا من اللاعبين”.







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