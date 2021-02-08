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تعرف على الأجانب في قائمة النادي الأهلي
خلال منافسات الموسم الحالي

تعرف على الأجانب في قائمة النادي الأهلي

2021/02/08
الساعة 9:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعرف على الأجانب في قائمة النادي الأهلي لاعبو الأهلي - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل
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1 أجانب النادي الأهلي هذا الموسم:
2 الأهلي هذا الموسم:

كشف النادي الأهلي، قبل قليل، قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

أجانب النادي الأهلي هذا الموسم:

واعتمد الجهاز الفني، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الراقي، وتم الكشف عنها عبر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

النادي الأهلي السعودي
فريق الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وضمت قائمة اللاعبين الأجانب في النادي الأهلي كلًّا من؛ السوري عمر السومة، الروماني ألكسندر ميتريتا، الصربي ليوبومير فيجسا، المغربي إدريس فتوحي، البرازيلي لوكاس ليما والبوسني ألفيس ساريتش، بجانب الوافد الجديد مباي نيانغ.

مباي نيانغ
الأهلي يُرحب باللاعب – المصدر @ALAHLI_FC

وكان الأهلي قد نجح في حسم صفقة السنغالي الدولي مباي نيانغ قبل دقائق من نهاية فترة الانتقالات الشتوية في السعودية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي، قادمًا صفوف فريق رين الفرنسي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

النادي الأهلي السعودي
أجانب الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي هذا الموسم:

ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على رديف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في جدة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 4 مواجهات.

وعلى الصعيد القاري، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم بجانبه كل من؛ الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

النادي الأهلي
لاعبو الراقي

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