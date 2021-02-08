تعرف على الأجانب في قائمة النادي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي، قبل قليل، قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

أجانب النادي الأهلي هذا الموسم:

واعتمد الجهاز الفني، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الراقي، وتم الكشف عنها عبر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وضمت قائمة اللاعبين الأجانب في النادي الأهلي كلًّا من؛ السوري عمر السومة، الروماني ألكسندر ميتريتا، الصربي ليوبومير فيجسا، المغربي إدريس فتوحي، البرازيلي لوكاس ليما والبوسني ألفيس ساريتش، بجانب الوافد الجديد مباي نيانغ.

وكان الأهلي قد نجح في حسم صفقة السنغالي الدولي مباي نيانغ قبل دقائق من نهاية فترة الانتقالات الشتوية في السعودية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي، قادمًا صفوف فريق رين الفرنسي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي هذا الموسم:

ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على رديف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في جدة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 4 مواجهات.

وعلى الصعيد القاري، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم بجانبه كل من؛ الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.







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