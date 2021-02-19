تعرف على الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة

المواطن - الرياض

أوضحت رئاسة أمن الدولة أهم مهام الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.

وبينت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها الرسمي في تويتر”، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادًا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا”.

مهام الإدارة العامة للتحريات المالية

العمل كمركز وطني لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة.

تحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.

تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.

المساهمة في الجهود الدولية والإقليمية

وحدة التحريات المالية السعودية عضو في مجموعة الأجمونت جروب منذ 2009م.

المملكة عضو دائم في مجموعة العمل المالي.

المملكة عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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