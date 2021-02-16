تعرف على روتين جو بايدن داخل البيت الأبيض 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عندما طار الرئيس جو بايدن على متن طائرة الرئاسة لأول مرة هذا الشهر لم يقض الكثير من الوقت في الاستمتاع بلحظات نشوة الانتصار، وكانت هذه الرحلة مدتها 25 دقيقة فقط، والغرض منها فحص قدمه بالأشعة السينية بعد إصابته بسبب اللعب مع كلبه.

وقالت شبكة الـ CNN، كانت طائرة الرئاسة أمراً مألوفًا لدي بايدن، حيث طار أكثر من مليون ميل عليها، لذلك أمضى معظم الرحلة في قراءة الجريدة، وقال للصحفيين الذين سألوا عن رحلته الأولى على متن طائرة الرئاسة: إنه لشرف عظيم، لكنني لم أشغل بالي بذلك.

متى يبدأ يوم جو بايدن ؟

وقالت الشبكة الأمريكية، إن بايدن وضع جدولًا منتظمًا منذ يومه الأول، بما في ذلك تناول القهوة في الصباح مع السيدة الأولى، ثم يبدأ الاجتماعات بين الموظفين قبل الساعة 8 صباحًا، وهي مزيج من الاجتماعات الشخصية وعقد المؤتمرات، ثم إجراء الاجتماعات وعقد المكالمات الهاتفية من المكتب البيضاوي، ويبدأ ذلك بعد الساعة 9 صباحًا مباشرةً، وغالبًا ما يعود إلى مقر إقامته بحلول الساعة 7 مساءً.

وخلال هذا الوقت، غالبًا ما يُرى في رواق البيت الأبيض وهو يحمل كومة من المجلدات أو الكتب، ولا زال متمسكًا بحقيبته الجلدية بنية اللون التي لطالما استخدمها.

وعندما لا يتمكن بايدن من مقابلة مسؤول أو وزير في مجلس الوزراء شخصيًا، يتم نقل شاشة كبيرة إلى المكتب البيضاوي لعقد الاجتماع افتراضيًا.

النوم مبكرًا على عكس أوباما وترامب

على عكس آخر أسلافه، الذين أمضوا ساعات الليل في قراءة ملخص لأحداث اليوم مثل باراك أوباما أو مشاهدة التلفزيون مثل الرئيس دونالد ترامب، يعتبر جو بايدن من النوع الذي ينام مبكرًا.

وقالت مصادر مقربة منه إنه تكيف داخل البيت الأبيض في فترة ضئيلة للغاية؛ إذ إنه أمضى وقتًا طويلاً فيه كنائب للرئيس، حيث كان يتنقل في ممرات ويست وينغ وسياسات الإدارة لمدة ثماني سنوات باعتباره الرجل الثاني بعد أوباما، وقد أمضى وقتًا في العمل في واشنطن أكثر من أي رئيس منذ عقود.

الملخص اليومي للرئيس

يأتي الملخص اليومي لـ جو بايدن ليلًا قبل معاد نومه، وهو عبارة عن تحديث سري للغاية عن الاستخبارات العليا في البلاد، ويقرأه أمام موقد شيد في مدفأة المكتب البيضاوي.

روتين عطلة نهاية الأسبوع

في عطلات نهاية الأسبوع، حافظ بايدن على روتينه المتمثل في حضور كنيسة جورج تاون، ثم يتوقف عند محل لبيع الخبز، وقد قال قبل توليه المنصب إنه يعتزم التسكع مع العائلة والقيام بما يفعلوه دائمًا مثل لعب الورق مع حفيداته.

ويُذكر أنه لأول مرة منذ عقود، لا يتضمن البيت الأبيض أطفالًا مقيمين في المبنى، وبذلك يكون القصر الذي تبلغ مساحته 55000 قدم مربع يتضمن الرئيس وزوجته فقط.

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