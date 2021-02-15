تعرف على روجيرو ميكالي مدرب الهلال الجديد

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تعيين فريق الهلال لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي مديرًا فنيًّا للفريق الأول رسميًّا بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو.

إقالة رازفان لوشيسكو:

وأعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن إقالة رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الزعيم بقيادة لوشيسكو من تراجع النتائج والمستوى خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر لقب كأس السوبر السعودي أمام النصر بثلاثية دون رد، وهُزم ضد ضمك ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

روجيرو ميكالي يقود الهلال:

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع روجيرو ميكالي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لدرجة الشباب تحت 19 عامًا نهاية العام الماضي، خلفًا للمدرب البرازيلي كارلوس أماديو الذي توفي بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض.

وبدأ روجيرو ميكالي صاحب الـ51 عامًا مسيرته التدريبية في عام 1991 مع فريق فيتوريا البرازيلي تحت 20 عامًا، ويملك خبرة كبيرة في قيادة الفرق السنية تحديدًا، حيث سبق وقاد منتخب البرازيل للشباب والأولمبي في فترات مختلفة.

وقاد روجيرو ميكالي المنتخب البرازيلي لتحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد 2016″، ودرب فريق أتلتيكو مونيرو البرازيلي خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى سبتمبر من العام ذاته، وقاد بارانا البرازيلي من فبراير 2018 حتى أغسطس.

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