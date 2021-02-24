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تعرف على مواصفات سيارة تايغر وودز التي أنقذت حياته 
من أفخم السيارات الكورية

تعرف على مواصفات سيارة تايغر وودز التي أنقذت حياته 

2021/02/24
الساعة 5:39 مساءً
- ‎فيأخبار السيارات, العالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعرف على مواصفات سيارة تايغر وودز التي أنقذت حياته  السيارة بعد الحادث
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال النائب كارلوس غونزاليس، إنه عثر على بطل لعبة الغولف تايغر وودز، بعد بلاغ من الجيران أفاد بوقوع حادث انقلاب سيارة، وفي البيان التليفزيوني قال: إن سيارة اللاعب الحديثة والجيدة الصنع قد أنقذت حياته.

وتابع: كانت مقصورة الركاب الداخلية سليمة، وانتفخت الوسائد الهوائية بنجاح، وأعتقد أن هذا يتحدث عن أعجوبة الهندسة الحديثة، مبينًا أن اللاعب اصطدم بمحمية، وحطم لافتة شارع خشبية، ثم اصطدم بشجرة وانقلبت السيارة طراز جينيسيس GV80 به عدة مرات. 

مواصفات سيارة جينيسيس GV80

تعتبر من أفخم سيارات الـ SUV الكورية، وهي تنافس كل من: BMW X5، ومرسيدس GLE، وأودي Q7.

وبحسب موقع Car and Driver، فإن السيارة تتضمن محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر، بقوة 300 حصان، ومحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 370 حصان، ويتصل كلا الخيارين من المحركات مع قير أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ويبدأ سعر السيارة من 50 ألف دولار أمريكي أما النسخة الكاملة الإضافات مع نظام الدفع الكلي فيأتي بسعر 65 ألف دولار.

تعرف على مواصفات سيارة تايغر وودز التي أنقذت حياته   (5)
جينيسيس GV80
تعرف على مواصفات سيارة تايغر وودز التي أنقذت حياته   (5)
مقصورة جينيسيس GV80

حادث تايغر وودز

ويُذكر أن تايغر وودز قد تعرض لحادث سيارة في كاليفورنيا وأُصيب بإصابات متعددة في الساق، ويخضع لعملية جراحية، وكشف أنيش ماهاجان، كبير المسؤولين الطبيين في المستشفى، أنه عانى من كسور مفتوحة، وقد تفتت عظام الساق، وانقسمت القصبة إلى قطعتين أو أكثر وخرجت خارج الجلد، كما أنهم اضطروا إلى قطع العضلات المحيطة بالعظام بحيث يتم تخفيف التورم، واصفًا الإصابات بأنها كبيرة.

وكانت شركة جينيسيس قد أعطت تايغر وودز سيارة GV80 ليقودها هذا الأسبوع، ويبلغ ثمنها نحو 50 ألف دولار.

تعرف على مواصفات سيارة تايغر وودز التي أنقذت حياته   (3)
السيارة بعد الحادث
تعرف على مواصفات سيارة تايغر وودز التي أنقذت حياته   (3)
السيارة بعد الحادث
تعرف على مواصفات سيارة تايغر وودز التي أنقذت حياته   (3)
السيارة بعد الحادث

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