تعرّف على طرق عمل الحجامة وأنواعها

المواطن - الرياض

سلطت الهيئة العامة للغذاء والدواء الضوء على الحجامة وطريقة عملها، موضحةً أن الغرض من إجرائها هو تسكين آلام الظهر أو آلام الصداع، أو تخفيف آلام الإجهاد العضلي.

أنواع الحجامة:

وقال أسامة البريكان، الاختصاصي الأول بالمواصفات واللوائح، خلال مقطع فيديو نشرته هيئة للغذاء والدواء عبر تويتر: إن أدوات الحجامة هي مجموعة من الكؤوس المصنوعة من البلاستيك أو الزجاج يتم وضعها فوق نقاط محددة على الجلد، موضحًا أن الحجامة قد تقتصر على سحب الهواء من سطح الجلد بدون إخراج دم، وهو ما يعرف بالحجامة الجافة، وقد يتخللها سحب هواء مع قطرات بسيطة من الدم، وهو ما يعرف بالحجامة الرطبة.

عيادات مرخصة:

ويجب الحرص على تلقي الحجامة في العيادات المرخصة وبواسطة متخصصين مرخصين من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

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